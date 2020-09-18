استئناف حركة سير قطارات نقل المسافرين بين تونس وقابس

أعلنت الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة في بلاغ لها، أنّه ابتداء من يوم غدٍ السبت 19 سبتمبر 2020 تستأنف حركة سير قطارات نقل المسافرين الرّابطة بين تونس و قابس في الاتجاهين بصفة عادية و ذلك بعد التوصّل إلى حلّ اﻹشكاليات المتعلّقة بمسائل السّلامة ذات الصلة بالتّقاطعات في الجهة بمساعدة مختلف ممثّلي السّلط الجهوية و المحلية.

و يكون توقيت القطارات على النّحو التالي :

1/ القطارات التي تنطلق من محطّة تونس نحو محطّة قابس :

- السّاعة 13 و 05 دق (ابتداء من 19 سبتمبر 2020).

- السّاعة 21 و 45 دق (ابتداء من 19 سبتمبر 2020).

- السّاعة 05 و 45 دق (ابتداء من 20 سبتمبر 2020).

- السّاعة 16 و 20 دق (ابتداء من 20 سبتمبر 2020).

2/ القطارات التي تنطلق من محطّة قابس نحو محطّة تونس :

- السّاعة 11 و 15 دق (ابتداء من 19 سبتمبر 2020).

- السّاعة 15 و 15 دق (ابتداء من 19 سبتمبر 2020).

- السّاعة 00 و 05 دق (ابتداء من 20 سبتمبر 2020).

- السّاعة 05 (ابتداء من 20 سبتمبر 2020).

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