استئناف سير القطارات بشكل عادي

أعلنت وزارة النقل اليوم الخميس 02 ديسمبر 2021، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجامعة العامة للسكك الحديدية يتضمن جملة من البنود اهمها الاستئناف الفوري لسير نشاط القطارات على كامل شبكة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتعهد الإدارة بخلاص اجور الاعوان في آجالها وذلك خلال جلسة ترأسها وزير النقل ربيع المجيدي ، وبحضور وفد يتقدمه الكاتب العام للجامعة العربي اليعقوبي، وثلة من مسؤولي الوزارة.

وأكّد وزير النّقل على دور الحوار والإنصات في إرساء المناخ الاجتماعي السليم، معتبرا الحفاظ على ديمومة المؤسسة وتوفير كل الأسباب لاستمرارية المرفق العام في أداء وظيفته الاقتصادية والإجتماعية مسؤولية مشتركة.

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