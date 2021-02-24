استئناف قرار الإفراج عن نبيل القروي

أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف استأنف اليوم قرار الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرر في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، بضمان مالي قدره 10 ملايين دينار.

وأوضح الترخاني، أن قرار استئناف قرار الإفراج عن القروي، جاء وفق الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية، وهو إجراء لا يوقف تنفيذ قرار الإفراج.

وبين الناطق الرسمي لمحكمة الاستئناف، أن مغادرة القروي للسجن، مشروطة بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن دائرة الاتهام ستنظر إثر ذلك في شرعية قرار الإفراج.

يُشار إلى أن القروي موقوف منذ شهر ديسمبر الماضي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي.

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