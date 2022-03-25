استرجاع عقار دولي سياحي بموقع إستراتيجي ببنزرت

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ببنزرت اليوم الجمعة 25 مارس 2022، من استرجاع عقار دولي سياحي يمسح 11651 م2 مشمول بمثال التهيئة العمرانية لمدينة بنزرت بالمنطقة السياحية مارينا وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تحت عدد57 بتاريخ 01 مارس 2022 ضد شركة « بنزرت كاب 3000″ لإخلالها بالشروط التعاقدية.
وجرت عملية التنفيذ تحت إشراف والي الجهة وبحضور جميع الأطراف الجهوية والمحلية المتداخلة وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة ببنزرت.
وتم استرجاع العقار لفائدة ملك الدولة الخاص لتوظيفه لاحقا طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
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