استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 175 هكتار في صفاقس

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس، اليوم الجمعة، عقارا دوليا فلاحيا بمعتمدية الغريبة من ولاية صفاقس يمسح حوالي 175هكتار.

وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لقرار إسقاط حق صادر عن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ووزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و بحضور كافة السلط الإدارية و الأمنية الجهوية. وقد تم تسليم العقار إلى المركب الفلاحي « الشعال » للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه من جديد طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في أحسن الآجال.

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