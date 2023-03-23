استرجاع عقار فلاحي في الكاف مساحته 18 هكتارا

استرجعت اليوم الخميس 23 مارس 2023، مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالكاف عقارا دوليا فلاحيا تم الاستيلاء عليه من قبل الغير دون وجه شرعي كائن بمنطقة الزوارين من معتمدية الدهماني بولاية الكاف بمساحة تزيد على 18 هك.

هذا وقد جرت عملية الاسترجاع تنفيذا لحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف.

كما تولت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالكاف تسليم العقار المسترجع لخلية التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية بالجهة للتعهد به في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.

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