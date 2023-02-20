استر لينش تدعو سعيّد لاحترام حقوق الإنسان والكف عن استهداف النقابات

دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات، إستر لينش يوم الأحد، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات

وأضافت لينش أنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى « أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي ».

وكانت السلطات التونسية المختصة قد دعت بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، المدعوة Esther LYNCH التي شاركت يوم السبت 18 فيفري 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل « سافر » في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه.

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