استشهاد أمني في العملية الانتحارية بالبحيرة

استُشهد أمني في العملية الانتحارية التي نفذها ارهابيان اليوم الجمعة، بالقرب من السفارة الأمريكية بتونس في البحيرة 2 عندما كان يخضع لعملية جراحية بمستشفى الأمن الداخلي بالمرسى.

والشهيد هو الملازم الأول، توفيق الميساوي (أصيل ولاية سيدي بوزيد).

وللتذكير فقد قام شخصان اليوم على السّاعة 11:00 صباحا باستهداف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما.

وأسفرت هذه العمليّة عن مصرع الإرهابيّيْن وإصابة 05 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة استشهد أحدهم مع إصابة مدنيّ إصابة خفيفة.

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