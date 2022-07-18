استشهاد عسكري بطلق ناري أثناء صدّ سيارات تهريب ببرج الخضراء

تصدت ظهر اليوم الاثنين 18 جويلية 2022، دورية عسكرية عاملة بمنظومة تأمين الحدود بقطاع برج الخضراء، إلى محاولة 6 سيارات تهريب الدخول إلى التراب التونسي قادمة من التراب الليبي في اتجاه الجزائر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وقد عمدت هذه السيارات إلى إطلاق النار على الدورية العسكرية التي ردّت الفعل في الابان وأجبرتها على الفرار والعودة أدراجها.

وقد نتج عن هذه العملية إصابة عسكري بطلق ناري أسفر عن وفاته على عين المكان.

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