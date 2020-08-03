استشهاد عسكري خلال محاولة تهريب: منظمة الأعراف تدعو للتعاطي بصرامة مع عصابات التهريب

أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةفي بيان له اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة لاستشهاد أحد أفراد المؤسسة العسكرية بطلق ناري يوم الأحد 2 أوت 2020 أثناء تصدي وحدة عسكرية لمحاولة تهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بالذهيبة .

واعتبرت منظمة الأعراف أن هذه الجريمة النكراء سابقة خطيرة جدا تعكس إلى أي حد يمكن أن تمضي عصابات التهريب التي باتت لا تخرب الاقتصاد الوطني فحسب بل تستخدم الأسلحة وترفعها في وجه الدولة ومؤسساتها وتهدد الأرواح .

وشددت المنظمة على وجوب التعاطي مع ذلك بكل قوة وصرامة من خلال مزيد تضييق الخناق على هذه العصابات الخطيرة التي باتت تهدد أمن تونس واقتصادها.

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