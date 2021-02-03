استشهاد 4 عسكريين في انفجار لغم بمرتفعات المغيلة

انفجر صباح اليوم الأربعاء، لغم تقليدي الصنع أثناء تنفيذ عملية تمشيط بمرتفعات المغيلة وذلك في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية وأسفر عن استشهاد 4 عسكريين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وتقدّم وزير الدفاع الوطني وكافة أفراد المؤسسة العسكرية بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان وأن يتقبلهم برحمته ورضوانه ويسكنهم فراديس جنانه.

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