استشهاد 4 عسكريين في انفجار لغم بمرتفعات المغيلة

اخر تحديث : 03/02/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

انفجار لغم بالقصرين

انفجر صباح اليوم الأربعاء، لغم تقليدي الصنع أثناء تنفيذ عملية تمشيط بمرتفعات المغيلة وذلك في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية وأسفر عن استشهاد 4 عسكريين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.
وتقدّم وزير الدفاع الوطني وكافة أفراد المؤسسة العسكرية بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان وأن يتقبلهم برحمته ورضوانه ويسكنهم فراديس جنانه.


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