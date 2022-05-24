استعدادات انطلاق عمل اللجنتيْن الاستشاريتيْن محور لقاء سعيد بصادق بلعيد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

كما تم التطرق إلى اللقاءات التي تمّت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس والإرادة الثابتة على المضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة.

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