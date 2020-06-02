استعدادا لفتح الحدود: وزيرا السياحة والنقل يعاينان جاهزية مطار قرطاج

أدى مساء اليوم الثلاثاء، وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي بمعية وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك أنور معروف زيارة تفقد إلى مطار تونس قرطاج الدولي لمعاينة مدى جاهزية المطار خاصة من حيث الإجراءات الوقائية والوقوف على سير عملية الإستعداد لفتح الحدود تحضيرا للتوافد المحتمل للتونسيين بالخارج والسياح خلال الفترة القادمة لقضاء عطلتهم ببلادنا.

وأثنى محمد علي التومي على المجهودات الكبيرة المبذولة من كافة العاملين والمشرفين على مطار تونس قرطاج الدولي وبقية المطارات وكذلك الإطارات الطبية المتواجدة بالمطارات لتجندهم في وضع كل المستلزمات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع وضمان أقصى درجات الحيطة للحفاظ على ما وصلت إليه بلادنا من نتائج صحية إيجابية.

وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية أن تونس مستعدة لاستقبال الوافدين على بلادنا لقضاء عطلتهم الصيفية، مشيرا إلى أن الإعلان عن موعد فتح الحدود الجوية والبرية، فضلا عن الترويج للبروتوكول الصحي في القطاع السياحي وفي عدة قطاعات أخرى، من شأنه أن يساهم في بعث رسائل طمأنة للعالم بأن تونس تعد أحد البلدان الآمنة صحيا يمكن السفر إليها.

كما ذكّر انور معروف بمجهودات الحكومة التي نجحت في إجلاء 25 الف تونسي إلى حد الآن، مبرزا سعي فريق فني مختص صلب ديوان الطيران المدني والمطارات الى احكام عملية اعادة فتح الأجواء المقررة في 27 جوان 2020 بأقصى درجات اليقظة.

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