استعمال رقم بطاقة التعريف لاقتناء شريحة هاتف: هيئة المعطيات الشخصية تُنبّه

أكّدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، نه بإمكان اي شخص التثبت من أرقام الهاتف التي تم اقتناؤها باستعمال بطاقة تعريفه الوطنية، من خلال اللجوء إلى الخدمة التالية : *186* رقم بطاقة التعريف الوطنية #.

وأفادت الهيئة بأنه تم منذ تاريخ 24 ديسمبر 2019 اتاحة امكانية التثبت عبر هذه الخدمة، ان تم استعمال بطاقة تعريفهم الوطنية لاقتناء شريحة هاتف جوال، مشيرة الى أن رقم الهاتف الجوال معطى شخصي لا يمكن معالجته وإستخدامه إلا في إطار ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 2004-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

ودعت الهيئة كل شخص تفطن الى استعمال رقم بطاقة تعريفه لاقتناء شريحة هاتف، إلى القيام بعدد من الإجراءات وهي الطلب من مشغل الهاتف نسخة من العقد المتعلق بالأرقام المسترابة والممضى من طرفه وإذا إتضح أن العقد غير ممضى من قبله فبامكانه طلب إبطاله حالا.

وأكدت الهيئة انه في حالة عدم استجابة المشغل فانه يمكن القيام بتقديم شكاية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لخرق مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مشيرة إلى ان الهيئة ترفع لديها شكايات في هذا الصدد وتقوم بتتبعات جزائية.

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