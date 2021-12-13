استفتاء يوم 25 جويلية 2022

أعلن رئيس الدولة قيس سعيد مساء اليوم الاثنين، تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من جانفي، مشيرا إلى أنه تم بعد الاعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية .

وبين الرئيس في كلمة مباشرة توجه بها للشعب التونسي، بأنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الالكتروني أو الاستشارة الشعبية، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي في الداخل والخارج في 20 من مارس 2022 تاريخ الاحتفال بعيد الاستقلال.

كما ستتولى لجنة سيتم تحديد أعضاءها وتنظيم اختصاصاتها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات قبل موفى جوان القادم، على أن يتم عرض مشاريع القرارات الدستورية على الاستفاء يوم 25 من شهر جويلية 2022 تاريخ الاحتفال بذكرى اعلان الجمهورية.

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