استفتاء: 27.54 بالمائة نسبة التصويت التقريبية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في نقطة إعلامية بقصر المؤتمرات بالعاصمة مساء اليوم الاثنين، أن العدد الجملي لممن أدلوا بصوتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغ إلى حدود الساعة العاشرة مساء 2458985 ناخبا مسجلا بنسبة تقريبية بلغت 27.54 بالمائة.

وأبرز المتحدث بأن هذه النسبة قابلة للارتفاع لأن هناك عدد آخر من المكاتب تستقبل الناخبين.

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