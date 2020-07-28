استقالة النائب المكّي زغدود من كتلة تحيا تونس

اخر تحديث : 28/07/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

المكّي زغدود

أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس الشعب سميرة شواشي خلال انطلاق الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، إستقالة النائب المكي الزغدود من كتلة تحيا تونس.
وكان الزغدود قد تقدم صباح الأربعاء 15 جويلية 2020 باستقالته رسميا من كتلة حركة تحيا تونس بمجلس نواب الشعب، معتبرا أن الكتلة لم تضف شيئا إلى جهته قبلي، مؤكدا أنه سيُواصل انطلاقا من ذلك التاريخ بالعمل على خدمة قبلي وأهلها، من موقعه كمستقل وغير منتم لأي كتلة برلمانية بمجلس نواب الشعب.


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