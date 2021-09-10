استقالة جديدة من حزب قلب تونس

أعلن النائب المُجمدة عضويته بالبرلمان محمد السخيري اليوم الجمعة، عن استقالته من حزب قلب تونس .
وورد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك: « لا ولاء الا للوطن والعزة والمجد لبلادي.. مصلحة تونس وسيادتها الوطنية فوق كل اعتبار » .
وتنضاف هذه الاستقالة إلى جملة الاستقالات الأخيرة في صفوف الحزب بعد إعلان رئيس الجمهورية عن اتّخاذ الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية المنقضي.
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