استقالة جديدة من حزب قلب تونس

أعلن النائب المُجمدة عضويته بالبرلمان محمد السخيري اليوم الجمعة، عن استقالته من حزب قلب تونس .

وورد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك: « لا ولاء الا للوطن والعزة والمجد لبلادي.. مصلحة تونس وسيادتها الوطنية فوق كل اعتبار » .

وتنضاف هذه الاستقالة إلى جملة الاستقالات الأخيرة في صفوف الحزب بعد إعلان رئيس الجمهورية عن اتّخاذ الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية المنقضي.

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