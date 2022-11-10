استقالة جماعية لهيئة النادي الإفريقي

قرر رئيس و أعضاء الهيئة المديرة لجمعية النادي الإفريقي المُجتمعين بتاريخ اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 ، تَبعا للنتائج الرياضيّة الأخيرة المُخيبة لآمالنا جميعا برغم الجهود المبذولة على جميع الأصعدة، و في إطار تحمل المسؤولية التاريخية للنادي، الإعلان عن تقديمهم لإستقالة جماعية، مع إلتزامهم بضمان إستمرارية التسيير اليومي للنادي على وتيرته العادية إلى حين تَسليم الأمَانة على النحو المطلوب حِفاظا على صورة النادي و على مصالحه الإدارية و المالية و القانونية و الرياضية و على وحدة الصَف .

هذا و سيتم الإعلان تِباعا عن خارطة الطريق القادمة عملا بأحكام القانون الأساسي المنطبق للنادي الإفريقي .

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