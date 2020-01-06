استقالة رئيسة بلدية المتلوي من منصبها

أعلنت رئيسة بلدية المتلوي من ولاية قفصة « سهام ديناري » عن استقالتها من منصبها منذ يوم 16 ديسمبر الماضي، مع المحافظة على صفة عضو بالمجلس.

وأٍرجعت ديناري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، سبب استقالتها إلى « صعوبة العمل مع بقية أعضاء المجلس البلدي لتخليهم عن أداء مهامهم »، وفق قولها.

كما شددت ديناري على صعوبة أداء البلدية لمهامها في ظل الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة، إضافة إلى ضعف الجهاز المكلف بتنفيذ قرارات المجلس البلدي بالمنطقة.

وأوضحت ديناري بأن المجلس البلدي عقد جلسة بتاريخ 17 ديسمبر الفائت، قرر فيها مواصلتها تصريف أعمال البلدية، إلى حين إجراء انتخابات جزئية.

يُشار إلى أن سهام ديناري مترشحة للانتخابات البلدية بالمتلوي عن قائمة حزب حركة النهضة.

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