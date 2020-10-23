استقالة رشيدة النيفر من خطتها كمستشارة إعلامية لرئيس الجمهورية

أعلنت المستشارة الاعلامية لدى رئيس الجمهورية رشيدة النيفر في تصريح لإذاعة شمس أف أم صباح اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها لعدم قدرتها على تقديم الإضافة، مشيرة إلى وجود فريق في دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية يُعوَّلُ عليه.

وأكدت النيفر أنها دائما ستبقى مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ومشروعه الرامي لوضع تونس على السكة، على حد تعبيرها.

كما أعلنت رشيدة النيفر في تدوينة لها غلق حسابها الرسمي بالفيسبوك كناطقة رسمية لرئاسة الجمهورية.

وورد في نص التدوينة ما يلي:

« أغلق اليوم هذا الحساب الرسمي لأعود لحسابي الخاص فمرحبا بكل صديقاتي و أصدقائي مجددا.. على العهد باقون » .

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