استقالة سماح مفتاح المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة

أعلنت المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة سماح مفتاح في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أنها تقدّمت باستقالتها من منصبها منذ ثلاثة أيام.

وأشارت مفتاح إلى أنها ستُقدّم تفاصيل استقالتها مطولاً عندما يحين الأوان، مؤكدة أنّها تُسامح سلفا كل من قدح في شخصها.

كما توجهت مفتاح بالشكر إلى كل من ساندنها وكل من ساعدها وكل من انتقدها دون غاية.

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