استقالة نائبين من كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان

أعلن النائبان عن ائتلاف الكرامة راشد الخياري وميلاد بن دالي مساء أمس الخميس، استقالتهما من الكتلة دون ذكر أسباب هذه الاستقالة، حيث قاما بإيداع هذه الاستقالة بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب.

وكان الخياري قد نشر على صفحته على فايسبوك، أنه لم يعد منتميا لأي كتلة داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيحتفظ لنفسه بالأسباب ما لم تضطره الأحداث للخروج علنا والبوح بها.

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