استقالة 11 نائبا من حزب قلب تونس وكتلته



أعلن 11 نائباً من كتلة قلب تونس اليوم الثلاثاء، عن استقالتهم رسمياً من كتلة الحزب ومن الحزب.

وأرجع النائب حاتم المليكي المستقيل من حزب قلب تونس رفقة 10 نواب آخرين في تصريح لموزاييك أف أم، أسباب اتخاذهم لقرار الاستقالة إلى ما اعتبره غيابا للحوكمة والتسيير داخل الحزب فضلا عن عدم رضائهم عن آليات اتخاذ القرار ورفضهم للمواقف السياسية لحزب قلب تونس من الحكومة ورئاسة الجمهورية.

والنواب المستقيلون هم:

-رضا شرف الدين

-حاتم المليكي

-خالد قسومة

-نعيمة المنصوري

-أميرة شرف الدين

-صفا الغريبي

-سهير العسكري

-مريم اللغماني

-سميرة سلامة

-حسان بالحاج ابراهيم

-عماد أولاد جبريل

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