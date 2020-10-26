استقالة 7 نواب من الكتلة الوطنية وتغييرات على مستوى الكتل

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في افتتاح جلسة حوار مع عدد من أعضاء الحكومة صباح اليوم الاثنين 26 اكتوبر2020، عن استقالة 7 نواب من الكتلة الوطنية وهم منجي الرحوي وحاتم المليكي وسهير العسكري ومريم اللغماني وخالد قسومة وزهير مخلوف ومحمد مراد الحمزاوي من الكتلة الوطنية، ليصبح عدد مكونات الكتلة 9 أعضاء.

كما أعلن الغنوشي رسميا عن تولي عماد الخميري رئاسة كتلة حركة النهضة بالبرلمان وفق الفصل 39 من النظام الداخلي وتعيين خير الدين الزاهي نائبا لرئيس كتلة الإصلاح، وتعيين محمد عمار رئيسا للكتلة الدّيمقراطية .

كلمات البحث :استقالة;الكتلة الوطنية;كتل;نواب