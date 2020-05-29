استقرار الحالة الصحية لوزير السياحة السابق روني الطرابلسي

أكد محمد غنام رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى قوناس بباريس في تصريح للوطنية الأولى عشية اليوم الجمعة، استقرار الحالة الصحية لوزير السياحة السابق روني الطرابلسي الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور إلى أن الحالة الصحية لوزير السياحة تعكرت لدى إصابته بكورونا ما استدعى مكوثه بالإنعاش لأسابيع إلى حين تحسن وضعه، مؤكدا أنه زاره وكان يتنفس بشكل عادي.

وكان روني الطّرابلسي قد غادر يوم الثلاثاء المنقضي، قسم الانعاش باحدى المصحات الخاصة بباريس على خلفية اصابته بفيروس الكورونا، أين كان يخضع للمراقبة الطّبية منذ يوم 3 أفريل الماضي.

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