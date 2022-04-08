استقرار جُلّ العناصر الجوية اليوم

تتميز جلّ العناصر الجوية اليوم الجمعة، بالاستقرار حيث تكون السماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، ومع تقلّص سرعة الرياح تصبح ضعيفة فمعتدلة بأغلب المناطق وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية حيث يكون البحر هناك مضطرب و يكون قليل الاضطراب ببقية السواحل .

كما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 19 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات.

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