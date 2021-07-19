استقرار في الحرارة مع تقلص في فاعلية الرياح

يتميز طقس اليوم الاثنين 19 جويلية 2021، باستقرار نسبي في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و40 درجة ببقية الجهات.

تقلص نسبي وتدريجي مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات، متموج بخليج قابس.

سحب قليلة بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة بالشمال والوسط بعد الظهر.

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