استقرار في الحرارة مع تكونات رعدية محلية بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الخميس، باستقرار نسبي في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة قرب السواحل الشرقية وبين 38 و 43 درجة ببقية المناطق كما تصل 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.
تكون الرياح شمالية بالشمال وشرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية ، مع طقس عامة صاف الى قليل السحب مع تكونات رعدية محلية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بامطار متفرقة.
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