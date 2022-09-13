استقرار في الحرارة مع رياح ضعيفة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، باستقرار نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات.

تكونات رعدية ممكنة بعدد من المعتمديات الغربية للوسط والجنوب، مع أجواء مغيمة جزئيا ببقية المناطق.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية.

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