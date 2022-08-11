استقرار في الحرارة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الخميس، باستقرار نسبي متوقع مع استمرار الحرارة القصوى في مستويات 35/30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 35 و40 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من المتابعة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد.

خلايا رعدية محلية ممكن تكونها بالمناطق الشرقية للشمال والوسط، ببقية الجهات سحب عامة قليلة.

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