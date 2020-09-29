استقرار لأغلب العناصر الجوية والحرارة في ارتفاع



يتميز طقس اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، باستقرار متوقع لأغلب عناصره، حيث تكون الأجواء قليلة السحب بأغلب مناطق البلاد إلى مغيمة جزئيا بعد الظهر بالشمال، أما الرياح عموما ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س.

يكون البحر مضطربا بالسواحل الشمالية، قليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية المجالات البحرية.

تكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح بين 28 و33 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 30 و35 ببقية الجهات كما تصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء.

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