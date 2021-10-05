استقرار نسبة التضخم في تونس خلال شهر سبتمبر عند 6.2 بالمائة

كشف المعهد الوطني للإحصاء في بيان له حول مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي اليوم الثلاثاء، أنّ نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي استقرت في تونس، خلال شهر سبتمبر 2021 ، عند مستوى 6.2 بالمائة والتي سجلتها خلال شهر أوت 2021.

وارجع المعهد هذا الاستقرار من ناحية الى تطور نسق ارتفاع اسعار مجموعة التعليم الى 6.1 بالمائة مقابل 5.9 بالمائة واسعار المواد والخدمات الترفيهية الى 5 بالمائة مقابل 4.1 بالمائة والى تراجع وتيرة ارتفاع اسعار مجموعة المواد الغذائية الى 7.2 بالمائة مقابل 7.4 بالمائة من ناحية اخرى.

وبين المعهد بحساب الانزلاق السنوي، ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 7.2 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2021 وذلك بالاساس بفعل ارتفاع اسعار الدواجن بنسبة 24 بالمائة وزيت الزيتون بنسبة 21.9 بالمائة واسعار الخضر الطازجة بنسبة 18.1بالمائة واسعار البيض بنسبة 11.9بالمائة .

وارتفعت اسعار الاسماك الطازجة بنسبة 9.4 بالمائة في حين تراجعت اسعار لحم الضأن بنسبة 4.3 بالمائة واسعار لحوم الابقار بنسبة 2.2بالمائة .

وشهدت اسعار المواد المصنعة والخدمات ارتفاعا بنسبة 7.2 بالمائة بفعل ارتفاع المواد الصيدلية بنسبة 6ر8 بالمائة واسعار مواد البناء بنسبة 12.6 بالمائة واسعار الملابس والاحذية بنسبة 7.8 بالمائة واسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6 بالمائة.

وسجلت اسعار الخدمات ، ارتفاعا بنسبة 4.2 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع اسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6.9 بالمائة واسعار خدمات الصحة بنسبة 6 بالمائة واسعار الايجارات بنسبة 4.5 بالمائة.

كلمات البحث :التضخم;تونس;سبتمبر