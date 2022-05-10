استكمال المعاينات والاختبارات اللازمة للمتاجر المتضررة من حريق سوء الحناء



استكمل فريق الخبراء من ابناء ولاية قابس المتكون من صالح غلام ومحمد الصيد وعماد المغربي والذين تطوعوا للقيام بالمعاينات والاختبارات اللازمة للمتاجر المتضررة من حريق سوق الحناء عمله وأعد تقريرا ومثالا هندسيا بشأن ذلك.

ومن بين التوصيات التي تضمنها هذا التقرير ضرورة عزل محيط المنطقة ومنع الدخول اليها وازالة كل المكونات التي تظهر شروخا وشقوقا بما في ذلك الملاط والجدران.

كما اوصى فريق الخبراء بإزالة كل التيندات والاسقف الخشبية بالمحلات التي اندلعت بها النيران وبالقيام باختبارات معمقة بالنسبة للمحلات ذات السقف بالخرسانة او بالأجر المجوف للوقوف على مدى تحمل الخرسانة وحالة الحديد بعد الحريق.

كما اوصى هذا الفريق بالقيام باختبار معمق للنظر في صلابة جدران الحجارة وبازالة الرواق 1 والرواق 2 والاسقف التابعة لهما وبإعداد ملف معماري وفني من طرف مختصين يراعي الطابع المعماري للسوق وكل اجراءات السلامة بما يجعل منه مرجعا لإعادة تهيئة السوق من جديد.

وقد شرعت مصالح التراث بقابس في اعداد الملف الفني الخاص بالتدخل الذي سيتم انجازه بالمحلات التي تضررت من حريق سوق الحناء بجارة.

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