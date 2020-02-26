استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ابتداءً من 8 أفريل

أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه بعد ظهر اليوم الإربعاء 26 فيفري 2020، رزنامة استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية، التي تنطلق يوم 28 فيفري بمراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين الى كتل ونشر القرار، وتتواصل فترة الترشيح من 01 الى 19 مارس 2020 .

وتتولى اللجنة الانتخابية النظر في الترشيحات من 23 الى 30 مارس 2020، ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية بتاريخ 02 افريل 2020، وتنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 08 افريل 2020 .

وتطرق المكتب في جانب أخر من أشغاله حول النشاط الخارجي وتداول بخصوص مشاركة المجلس في انشطة كل من الاتحاد البرلماني العربي، والمجلس البرلماني للفرنكوفونية، والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.

وأقرّ المكتب استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة، كما نظر في طلب يتعلق بتنازع الاختصاص حول مشروع القانون الأساسي عدد 12-2020 المتعلّق بسبر الآراء، وأقرّ ابقاء مشروع القانون ضمن اختصاصات لجنة التشريع العام.

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