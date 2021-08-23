استكمال توقيع اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة

تم ظهر اليوم الإثنين 23 أوت 2021 بمقر الوزارة، استكمال التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة « كوفيد 19″ من طرف الرؤساء المديرين العامين لشركتي الاتصالات « أورونج » و « أوريدو » و المدير العام للمركز الوطني للإعلامية و الذين تغيّبوا عن موكب إمضاء هذه الاتفاقية بمقر رئاسة الجمهورية لتواجدهم خارج العاصمة يوم الجمعة 20 أوت 2021 و ذلك بإشراف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و بحضور رئيس الديوان.
و عبّر ممثلو المؤسسات الممضية على هذه الاتفاقية عن انخراطهم التام في هذا المشروع الوطني والذي يستهدف الفئات الفقيرة و محدودة الدخل.
و توجه الوزير بالشكر لكل الأطراف المتدخلة في هذا المشروع و التي ساهمت في تجاوز العائق الذي حال دون صرف هذه المساعدات و التي من المنتظر أن ينطلق التسجيل فيها بداية من يوم غد 24 أوت 2021 على المنصة الرقمية amen.social.tn
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