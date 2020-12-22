استمرار العمل بنظام الأفواج في المؤسسات التربوية خلال الثلاثي الثاني

أكد المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج طيب اليوم الثلاثاء، أنه سيتواصل العمل بنظام الأفواج في المؤسسات التربوية، الذي اعتمدته وزارة التربية منذ بداية السنة الدراسية الحالية، بعد عطلة الشتاء التي تمتد من يوم 24 ديسمبر الجاري إلى غاية 3 جانفي 2021.

وبين الحاج طيب بأنه في ظلّ عدم تقلص انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم تقديم وزارة الصحة معطيات جديدة بخصوص البروتوكول الصحي « سيبقى العمل بنظام الأفواج خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة الدراسية ساري المفعول حتى إشعار آخر ».

وتم بمقتضى نظام الأفواج، الذي اعتمدته وزارة التربية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، تقسيم الأقسام بمختلف المستويات الدراسية إلى فوجين إثنين « أ » و »ب » لتكون أيام الدراسة طيلة الأسبوع مقسمة بين الفوجين بالتناوب بحيث يدرس كل فوج منهما ثلاثة أيام فقط في الأسبوع تجنبا للاكتظاظ.

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