استهلاك تونس من الاكسيجين يُقدّر حاليا بقرابة 60 ألف لتر يوميا

أعلن مدير عام الهياكل الصحية بوزارة الصحة نوفل السمراني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أن استهلاك تونس من الاكسيجين يقدر حاليا بقرابة 60 ألف لتر يوميا من مجموع 100 ألف لتر من الإنتاج الوطني، مؤكدا أنّ الوضع تحت السيطرة إلى حد الآن فيما يتعلق بوضعية الأوكسجين في المستشفيات.

وأكدّ السمراني أن أغلب الوفيات المسجلة، لم تتلقى التلقيح المضاد لكوفيد-19 وذات مناعة ضعيفة جدا لا تتحمل تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبين المتحدّث بأن عدد المصابين بكوفيد-19 المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة يُقدر، حسب آخر الأرقام المحينة بتاريخ 14 جانفي، بـ519 مريضا منهم 423 تم إيواؤهم بالقطاع العمومي بالإضافة إلى تسجيل 123 حالة في أقسام الإنعاش والعناية المركز بالقطاعين العام والخاص.

وقال السمراني، إنّ تونس لم تشهد بعد ذروة الفيروس، مشيرا إلى أن تونس تشهد انتشار كل من المتحورين « دلتا » و »أوميكرون » على غرار ما تشهده أغلب بلدان العالم.

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