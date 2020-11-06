استيراد نفايات من إيطاليا: النيابة العمومية بسوسة تفتح تحقيقًا

أعلن الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 جابر غنيمي في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، بأن النيابة العمومية بسوسة، أذنت اليوم لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في موضوع النفايات المستوردة من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة وسماع كل من يقتضي البحث سماعه.

وسيقع اتخاذ القرارات اللازمة على إثر المعلومات المتحصل عليها خلال البحث.

وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة قد أذن يوم الثلاثاء المنقضي، بفتح تحقيق إداريّ حولَ ملف توريد نفايات من إيطاليا، مؤكدا أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص لأي شركة لتوريد نفايات من الخارج.

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