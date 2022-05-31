اضراب وطني بالشركة الوطنية لتوزيع المياه نصف يوم 7 جوان القادم

أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للمياه حسين الشارني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قرّرت الدخول في اضراب وطني بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه نصف يوم الثلاثاء 7 جوان القادم، وذلك على خلفية ما اعتبرته سياسة التسويف والمماطلة والبيروقراطية من رئاسة الحكومة للتأشير النهائي في ملف فتح الآفاق بصنف جديد للتدرج المهني (صنف سادس جديد) وتطبيقه.

وبين الشارني أن تحركا احتجاجيا آخر ينطلق يوم 8 جوان القادم من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية حضورية لمدة ساعتين لأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من الساعة الثامنة صباحا الى العاشرة صباحا الى حين تطبيق الصنف السادس الجديد الذي صادقت عليه رئاسة الحكومة منذ 13 جانفي 2022 وحظي بالموافقة المالية والتنفيذية الا انه لم تقع الى حد الآن المراسلة في الموضوع لتطبيق ما تمت المصادقة عليه.

وفسّر الشارني أن التدرج المهني بالشركة يضم حاليا خمسة اصناف ولكن بحكم الترفيع في سن التقاعد فإن الأمر استوجب إضافة صنف جديد للتدرج المهني، لافتا الى أن حوالي 1300 عون ينتظرون تفعيل هذا الصنف لأحقيتهم في التمتع به وتوفر الشروط فيهم.

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