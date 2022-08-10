اضطراب في توزيع المياه بـ4 ولايات

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، اليوم الأربعاء، عن تسجيل اضطراب في إمدادات مياه الشرب خلال أيام الأربعاء 10 أوت والخميس 11 أوت والجمعة 12 أوت بمعتمديات ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس بسبب عطب طرأ صباح اليوم على قناة لجلب المياه الخام من سد نبهانة قطر1100 مم على مستوى منطقة عين بطوم بمعتمدية الناظور تابعة لشركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال .

ومن المنتظر عودة إمداد مياه الشرب تدريجيا بصفة طبيعية خلال يوم السبت بعد استكمال أشغال الإصلاح.

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