اضطراب في توزيع ماء الشرب بمناطق من ولايتي تونس وبن عروس

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم السبت، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولايتي تونس وبن عروس، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا من نهار اليوم السبت.

ويشمل الاضطراب والانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب كلاّ من حي إبن سينا والكبارية والمروج 1 و 2 و 3 و 4و 5و 6 ونعسان والمدينة الجديدة والياسمينات وحي الفتح.

وأرجعت الشركة سبب الاضطراب والانقطاع في الماء الصالح للشرب، إلى قيام مقاولة بأشغال لفائدة وزارة التجهيز والإسكان على المستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، ما ألحق أضرارا بالقناة الرئيسية لتوزيع المياه قطر 600 مم.

وينتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا، بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا من اليوم السبت، وذلك فور انتهاء أشغال الاصلاح.

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