اضطراب في سير حافلات شركة النقل بين المدن بسبب الإضراب

اخر تحديث : 05/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

شركة النقل بين المدن

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن اضطراب في سير حافلاتها التي تنطلق من تونس الكبرى بعد تمسك الطرف النقابي بتنفيذ إضراب يوم الغد الاربعاء 5 جانفي 2022.
وأعربت الشركة عن أسفها لعدم نقل حرفائها وتعطل مصالحهم، مؤكدة أنه يمكنهم استرجاع مبالغ تذاكرهم أو استعمالها في حجوزات يوم غد الخميس 6 جانفي 2022.
كما دعت ممثلي الأعوان الى مواصلة الحوار ومراعاة وضعية المؤسسة للمحافظة على ديمومتها وتأمين المرفق العام.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق