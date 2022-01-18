اضطراب وانقطاع في التزويد بالماء بـ10 مناطق من ولاية تونس

تشهد عدة مناطق من ولاية تونس بداية من الثامنة صباحا من اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، اضطرابا وانقطاعا في التزويد بالماء الصالح للشرب.

وسيشمل الاضطراب والانقطاع كلاّ من المنار 1 والمركب الجامعي والمنزه السابع والمناطق العليا بكل من رأس الطابية والمنزه التاسع أ والمنزه التاسع ب والمنار 2 والنصر 1 والنصر 2 والفوز.

وأرجعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سبب ذلك إلى أشغال تهيئة الطريق 4x التي تقوم بها مصالح وزارة التجهيز والإسكان، مشيرة إلى أن ذلك جعل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تبرمج أشغال ربط جزء من القناة الرئيسية للتوزيع قطر 600 مم والذي تم تحويله على مستوى المنار 1 من ولاية تونس.

وأكدت الصوناد أن استئناف التزويد تدريجيا بالمناطق المعنية سيكون بداية من الساعة الرابعة عصرا من اليوم الثلاثاء نفسه.

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