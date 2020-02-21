اضطراب وانقطاع في التزويد بمياه الشرب بمناطق من أريانة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه نظرا لأشغال الصيانة الدورية التي ستقوم بها مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنطقة حي الغزالة من ولاية أريانة يوم الأحد 23 فيفري 2020 والتي سينجر عنها انقطاع للتيار الكهربائي على محطة الضخ بالمكان، سيتمّ تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار الأحد 23 فيفري 2020 بعدد من المناطق.

وفيما يلي المناطق التي سيشملها الاضطراب والانقطاع:

• المنطقة العليا برياض الأندلس

• شارع حسان بلخوجة والأنهج المتفرعة عنه

• إقامة أحمد

• نهج المواصلات

• حي الصحافة.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من اليوم نفسه.

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