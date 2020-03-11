اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بمناطق في ولاية أريانة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم غدٍ الخميس 12 مارس 2020 بجزء من أرض صفر على مستوى شارع الاستقلال بحي التضامن من ولاية أريانة وحي الفردوس من معتمدية حي التحرير بولاية تونس.

ومن المنتظر استئناف التزويد بالمياه تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من اليوم نفسه.

ويعود هذا الاضطراب والانقطاع إلى أشغال حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات التي تقوم بها مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، حيث برمجت الشركة أشغال ربط على قناة التوزيع الرئيسية قطر 500مم على مستوى شارع المغرب العربي بقصر السعيد2 من ولاية تونس.

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