اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بمناطق في الضاحية الجنوبية

أعلنت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم الخميس، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب ببعض مناطق الضاحية الجنوبية بداية من منتصف نهار اليوم.

وسيشمل انقطاع واضطراب الماء الصالح للشرب كلا من رادس نوبو ورادس مليان وحي الطيب المهيري وحي محمد علي والمنطقة البترولية.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بصفة طبيعية بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الجمعة 18 أوت 2023 بعد انتهاء أشغال الإصلاح.

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