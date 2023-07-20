اطفاء حريق بقسم الولادات بالمستشفى الجهوي بنفطة

أعلن مدير المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر يحي عوينات لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أن تماسا كهربائيا ناتجا عن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة والاضطرار الى تشغيل المكيفات على امتداد اليوم، تسبب في نشوب حريق شمل قاعة الاستمرار بقسم الولادات في المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر، وذلك في حوالي الساعة الثانية من فجر اليوم .

وبين المصدر ذاته، أن فرق الحماية المدنية تدخلت وتولت إطفاء الحريق ومعاينة قسم الولادات، واضاف أن النار أتت على محتويات القاعة دون سواها، وتسبب ذلك في احتراق ستائر الغرفة والحشايا ومكيف الهواء دون تسجيل أضرار مادية أخرى أو بشرية.

ولفت المتحدث الى أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة يضطر الإطار الصحي العامل بالمستشفى الى تشغيل المكيفات كامل اليوم دون انقطاع، وهو ما تسبب في حدوث التماس الكهربائي.

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