اطلاق اسم شهيد الوطن سامي مرابط على المدرسة الابتدائية بأكودة

واكب رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، انطلاق العودة المدرسية من ولاية سوسة حيث تحول الى المدرسة الابتدائية بأكودة.

وأعلن رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن اطلاق اسم شهيد الوطن سامي مرابط، الذي ذهب ضحية العملية الارهابية الغادرة، على هذه المدرسة الابتدائية، مؤكدا ان المدرسة هي رمز الحياة رغم الصعوبات الاقتصادية ووجود جائحة كرونا التي تمر بها بلادنا ووجود العمليات الارهابية رغم النجاحات الأمنية المسجلة.

وشدٌد هشام المشيشي على رمزية المدرسية وعلى دورها المحوري في خلق جيل سوي قادر على الابداع والتألق ونبذ العنف.

وحول سؤال عن الاستعدادات الصحية للوقاية من جائحة كوفيد – 19، أكد رئيس الحكومة وجود بروتوكل صحي خاص بالعودة المدرسية يجب احترامه، معتبرا ان الجميع يجب ان يشارك في التوقي من هذا الفيروس بدءا من التلاميذ، مرورا بالأولياء ووصولا للاطار التربوي.

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