اطلاق مشروع رقمنة الخدمات بوزارة المالية

تمّ اليوم الاثنين 24 أوت 2020، إطلاق مشروع رقمنة الخدمات بوزارة المالية، تحت إشراف وزير المالية نزار يعيش وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم .

وبين وزير المالية بأن مشروع تمّ تنفيذه بالتعاون بين وزارة الماليّة والوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة USAID وبلغت كلفته حوالي 18 مليون دولار.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعامل عن بعد بين الإدارة المركزية والإدارات الجهوية لوزارة المالية وبين الوزارة ونظيراتها بالخارج، كما سيمكن هذا المشروع من تحسين نسبة تحصيل الاداءات الجبائية وتقليص الضغط في القباضات المالية.

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